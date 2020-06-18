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Происшествия

Грузовой автомобиль горел в Бобруйском районе

mogilevnews.by 29 0

Грузовой автомобиль горел в Бобруйском районе

Грузовой автомобиль «Ивеко 4910» 17 июня горел в Бобруйском районе. Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, припаркованное на территории частного домовладения в пос. Глуша авто 1997 г.в. загорелось около часа ночи.

Повреждена кабина автомобиля, моторный отсек, ветровик над крышей и 3 м. кв. хозяйственной постройки. Причина пожара устанавливается.

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