Грузовой автомобиль горел в Бобруйском районе
mogilevnews.by 29 0
Грузовой автомобиль «Ивеко 4910» 17 июня горел в Бобруйском районе. Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, припаркованное на территории частного домовладения в пос. Глуша авто 1997 г.в. загорелось около часа ночи.
Повреждена кабина автомобиля, моторный отсек, ветровик над крышей и 3 м. кв. хозяйственной постройки. Причина пожара устанавливается.
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