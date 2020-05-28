График отключения потребителей тепловой энергии и проведения испытаний тепловых сетей в период ремонтной кампании 2020 года

01-02 июня 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Шинная (от ул. Энергетиков до ул. Минская), Гагарина, Лынькова, Ульяновская (от ул. Гагарина до ул.50 лет ВЛКСМ), 50 лет ВЛКСМ, Западная, Рокоссовского (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), Гоголя (от ул. Гагарина до ул. Комарова), Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам. Потребителям, подключенным к этим теплотрассам горячая вода поступать не будет.



с 03 июня по 12 июня 2020 г. будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах № 1-4, «Западный», «Киселевичи», проходящих по улицам Шинная (от ул. Энергетиков до ул. Минская), Лынькова, Гагарина, Ульяновская (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), 50 лет ВЛКСМ, Рокоссовского (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), Западная, Гоголя (от ул. Гагарина до ул. Комарова), Наумова, Горелика и прилегающим к ним улиц.



с 08 по 11 июня, с 7 июля по 12 июля будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах 5, 5-б, 6, 7, МЖК, «Северный», проходящих по улицам Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-ту Строителей, б-ру Приберезинскому и прилегающим к ним улицам.

06 июля и 13 июля 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-ту Строителей, б-ру Приберезинскому и прилегающим к ним улицам. В указанное время, а также 01 и 02 июня 2020 г. потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



15-16 июня и 24-25 июня 2020 г., будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Ленина, Володарского, Красноармейская (от ул. Октябрьская до ул. Чонгарская), Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Советская (от ул. Минская до ул. Войкова), Карбышева, Оппермана, ул. Войкова, пр-ту Георгиевскому, Гоголя (от ул. Октябрьская до ул. Массонова) и прилегающих к ним улиц. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет. Так же, возможны перебои горячего водоснабжения 20-21 июля и 30-31 июля 2020 г.



С 17 по 23 июня и 26 июня 2020 г. будет проводиться ремонт теплотрасс БТС, проходящих по улицам Ленина, Володарского, Красноармейская (от ул. Октябрьская до ул. Чонгарская),

Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Минская), ул. Советская (от ул. Минская до ул. Войкова), Карбышева, Оппермана, ул. Войкова, пр-ту Георгиевскому, Гоголя (от ул. Октябрьская до ул. Массонова) и прилегающих к ним улиц с отключением горячей воды у потребителей, подключенных к этим теплотрассам.



20-21 июля и 30-31 июля 2020 г., будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС центральной части города, проходящие по улицам Минская (от ул. Крылова до ул. Октябрьская), ул. Крылова (от ул. Гоголя до ул. Шевченко), ул. Октябрьская (от ул. Минская до ул. Комсомольская), ул. Интернациональная, ул. Станционная, ул. К. Либкнехта, ул. Чонгарская (от ул. Гоголя до ул. Дзержинского), ул. Первомайская, ул. Пушкина (от ул. Минская до ул. Ванцетти), ул. Свердлова ( от ул. Пушкина до ул. Чонгарской) ул. Парковая, ул. Ванцетти, ул. Димитрова, ул. Ковзана, ул. К. Маркса, ул. Чехова, а так же тепломагистраль ТМ-02 от коллекторной БТЭЦ-1 до ТК-0238, проходящей по промышленной зоне параллельно ул. Ленина, пр-та Георгиевского и по ул. Чехова, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



С 22 по 29 июля и 1 августа 2020 г. будет проводиться ремонт теплотрасс БТС центральной части города, проходящих по улицам Минская (от ул. Крылова до ул. Октябрьская),ул. Крылова от ул. Гоголя до ул. Шевченко, ул. Октябрьская (от ул. Минская до ул. Комсомольская), ул. Интернациональная, ул. Станционная, ул. К. Либкнехта, ул. Чонгарская (от ул. Гоголя до ул. Дзержинского), ул. Первомайская, ул. Пушкина (от ул. Минская до ул. Ванцетти), ул. Свердлова ( от ул. Пушкина до ул. Чонгарской) ул. Парковая, ул. Ванцетти, ул. Димитрова, ул. Ковзана, ул. К. Маркса.



10-11 августа 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по ул. Ульяновская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе (от ул. Минская до ул. Гоголя), ул. Шевченко и прилегающим к ним улиц с отключением горячей воды у потребителей, подключенных к этим теплотрассам. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



С 12 августа по 18 августа и 21 августа 2020 г. будет проводиться 2-й этап ремонта теплотрасс микрорайонов № 1-4, проходящих по ул. Ульяновская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе (от ул. Минская до ул. Гоголя), ул. Шевченко и прилегающим к ним улиц с отключением горячей воды у потребителей, подключенных к этим теплотрассам. В указанное время, потребителям, подключенным к этим теплотрассам, горячая вода поступать не будет.



19-20 августа 2020 г. будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Шинная (от ул. Энергетиков до ул. Минская), Гагарина, Лынькова, Ульяновская, Орджоникидзе, Шевченко, 50 лет ВЛКСМ, Западная, Рокоссовского, Гоголя (от ул. Гагарина до ул. Орджоникидзе), Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам. Потребителям, подключенным к этим теплотрассам горячая вода поступать не будет.



с 24 августа по 31 августа 2020 г. будет проводиться плановый ремонт с прекращением подачи теплоносителя тепломагистрали ТМ-02 от коллекторной БТЭЦ-2 до ТК-0238, проходящей по промышленной зоне параллельно ул. Энергетиков, ул. Ленина, проспекту Георгиевскому от ул. Володарского до ул.Минская, ул.Минская от проспекта Георгиевского до ул.Орджоникидзе.

Возможны изменения в сроках подачи тепловой энергии потребителям при необходимости устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний.

В случае обнаружения промоин в грунте, разрывов теплотрасс просим сообщить по телефонам 78-82-43, 78-83-59, 78-83-52, 8-033-319-17-52,8-044-515-79-00.

Администрация филиала «Бобруйские тепловые сети».