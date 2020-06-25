Готовимся собирать урожай с сетью магазинов «Волшебная грядка». Проект-эксперимент завершается*
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И вновь медаихолдинг «Бабруйскае жыццё» и сеть магазинов «Волшебная грядка» выходят на связь. Вот и подошел к концу совместный проект-эксперимент. Если вы только что к нам присоединились, напомним: мы запустили его в январе, а задачи стояли перед нами масштабные – вырастить и собрать в будущем богатый урожай баклажанов и перца и, конечно, поделиться секретами выращивания с нашими читателями.
Последние полтора месяца овощи находятся под парником. Благодаря грамотному уходу подросли и стали еще крепче. В этот период опрыскали растения стимуляторами роста. Они используются как для защиты растений от подгнивания плодов, так и для их завязывания. Не забыли и о регуляторах роста для развития корневой системы и формирования толстого, крепкого стебля. Из-за жары овощи требовали большего внимания. На протяжении всего периода вегетации им необходимы оптимальная влажность воздуха и почвы. Недостаток воды не лучшим образом сказывается на овощах: листья и плоды увядают, снижаются урожай и качество продукции. Потому в жаркие дни мы активно поливали перец и баклажаны. Делать это лучше либо рано утро, либо вечером, когда нет палящих солнечных лучей. Полив должен быть не поверхностным, чтобы избежать быстрого высыхания.
Специалисты сети магазинов «Волшебная грядка» также подчеркивают: необходимо вовремя избавляться от сорняков – они не должны забирать влагу и питательные вещества у овощных культур. Атакует урожай и еще один хорошо знакомый каждому вредитель – колорадский жук. Если не уничтожить это насекомое, все труды могут оказаться напрасными. Не стоит забывать покупать специальные препараты и обрабатывать растения.
Кстати, в это время особое внимание нужно уделить баклажанам. Это прихотливая культура, и ее выращивание требует правильного ухода. Одним из условий является пасынкование. Сотрудники сети магазинов объясняют: под этим процессом понимают удаление боковых побегов в пазухах основных листьев. Это позволяет сформировать, укрепить куст, увеличить размер и качество плодов. Вот такими нехитрыми способами и выращиваем наши овощные культуры, надеемся, что сможем собрать действительно богатый урожай. Всем дачникам и огородникам сеть магазинов «Волшебная грядка» желает успехов и подчеркивает: в их магазинах всегда рады оказать помощь и дать ценный совет.
Сейчас бобруйчане активно приобретают средства от тли, муравьев, медведок и кротов – они наносят не меньший вред растениям. Покупают лейки и садовые шланги, сетки, предназначенные для защиты от птиц, которые нападают на вишни и черешни. Пользуются спросом семена цветной капусты, черной редьки, фасоли, дыни, гороха. Эти культуры еще можно высаживать. В продаже имеются и стеклянные банки различных размеров.
По телефону +375(44) 794-32-74 вы сможете уточнить вопросы осуществления доставки товаров и другую интересующую информацию.
*На правах рекламы
Цены
Удобрения:
«Агрикола» – 1,20 руб.
«Здравень» – 70 коп.
Средства от:
муравьев – от 70 коп. до 10 руб.;
колорадского жука – от 70 коп. до 8,5 руб.;
тли, кротов, медведок и мышей – от 60 коп.;
сорняков «Фюзилад Форте» – от 2 руб.
«Фитоспорин-М» – от 1 до 4 руб.
Дымовая шашка – 2,80 руб.
Банки – от 40 коп. до 2,20 руб.
Крышка закаточная – от 11 коп. за шт.
Борная кислота – от 1,2 руб.
Защитная сетка – от 5,50 до 45 руб. (в зависимости от размера).
В Бобруйске работают 19 магазинов и ларьков во всех районах города:
1. ул. К. Маркса, д. 49, пом. 5
2. ул. Дзержинского, д. 4, ряд 1,
т. м. 4 (рынок «Садовод»)
3. ул. Парковая (ост. «2-я проходная Авиагородка»)
4. ул. Интернациональная, конечная ост. троллейбуса №2
5. ул. Интернациональная, ост. «Ж/д станция Бобруйск»
6. ул. Станционная, д. 5 (здание автовокзала)
7. ул. Рокоссовского, 9, ТЦ «Западный»
8. ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 3
9. ул. Минская, ост. «ГАП-1»
10. пересечение ул. Ленина и пр-та Георгиевского
11. ул. Днепровской Флотилии, 40, ТЦ «Северный»
12. пр-т Строителей, ост. «Ул. Сикорского», конечная ост. троллейбуса №2
13. ул. К. Маркса, д. 49, пом. 10
14. ул. Пушкина, 194, «Семена на Пушкина»
15. ул. Горького, 41, 1-й этаж «Дома обуви»
16. ул. Октябрьская, 92
17. ул. Горелика, возле дома №51
18. ул. Урицкого, 94, м-н «Радуга»
19. ул. Социалистическая, 42-1