Готовимся собирать урожай с сетью магазинов «Волшебная грядка». Проект-эксперимент завершается*

И вновь медаихолдинг «Бабруйскае жыццё» и сеть магазинов «Волшебная грядка» выходят на связь. Вот и подошел к концу совместный проект-­эксперимент. Если вы только что к нам присоединились, напомним: мы запустили его в январе, а задачи стояли перед нами масштабные – вырастить и собрать в будущем богатый урожай баклажанов и перца и, конечно, поделиться секретами выращивания с нашими читателями.

Последние полтора месяца овощи находятся под парником. Благодаря грамотному уходу подросли и стали еще крепче. В этот период опрыс­кали растения стимуляторами роста. Они используются как для защиты растений от подгнивания плодов, так и для их завязывания. Не забыли и о регуляторах роста для развития корневой системы и формирования толстого, крепкого стебля. Из-за жары овощи требовали большего внимания. На протяжении всего периода вегетации им необходимы оптимальная влажность воздуха и почвы. Недостаток воды не лучшим образом сказывается на овощах: листья и плоды увядают, снижаются урожай и качество продукции. Потому в жаркие дни мы активно поливали перец и баклажаны. Делать это лучше либо рано утро, либо вечером, когда нет палящих солнечных лучей. Полив должен быть не поверхностным, чтобы избежать быстрого высыхания.

Специалисты сети магазинов «Волшебная грядка» также подчеркивают: необходимо вовремя избавляться от сорняков – они не должны забирать влагу и питательные вещества у овощных культур. Атакует урожай и еще один хорошо знакомый каж­дому вредитель – колорадский жук. Если не уничтожить это насекомое, все труды могут оказаться напрасными. Не стоит забывать покупать специальные препараты и обрабатывать растения.

Кстати, в это время особое внимание нужно уделить баклажанам. Это прихотливая культура, и ее выращивание требует правильного ухода. Одним из условий является пасынкование. Сотрудники сети магазинов объясняют: под этим процессом понимают удаление боковых побегов в пазухах основных лис­тьев. Это позволяет сформировать, укрепить куст, увеличить размер и качество плодов. Вот такими нехитрыми способами и выращиваем наши овощные культуры, надеемся, что сможем собрать действительно богатый урожай. Всем дачникам и огородникам сеть магазинов «Волшебная грядка» желает успехов и подчеркивает: в их магазинах всегда рады оказать помощь и дать ценный совет.

Сейчас бобруйчане активно приобретают средства от тли, муравьев, медведок и кротов – они наносят не меньший вред растениям. Покупают лейки и садовые шланги, сетки, предназначенные для защиты от птиц, которые нападают на вишни и черешни. Пользуются спросом семена цветной капусты, черной редьки, фасоли, дыни, гороха. Эти культуры еще можно высаживать. В продаже имеются и стеклянные банки различных размеров.

По телефону +375(44) 794-32-74 вы сможете уточнить вопросы осуществления доставки товаров и другую интересу­ющую информацию.

*На правах рекламы