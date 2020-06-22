Глава Минздрава: система здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса

На протяжении всего периода пандемии ситуация в Беларуси была полностью контролируема, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", его слова передает БЕЛТА.

Белорусская система здравоохранения готова к возможной второй волне COVID-19.

- Мы должны готовиться к тому, что вирус все-таки останется в популяции. Поэтому мы используем все возможности, чтобы усилить материально-техническую базу системы здравоохранения и повысить ее стрессоустойчивость, - рассказал Владимир Караник.

Он добавил, что ограничительные меры в Беларуси были достаточно жесткие, при этом вводились точечно и сегодня все еще действуют:

- Мы защищаем наиболее уязвимые группы населения. Но мы надеемся, учитывая наш опыт, учитывая укрепление системы здравоохранения, учитывая наличие резервов, вторая волна если и будет, она будет менее значимой, и система готова к ней гораздо лучше, чем к первой.

Также министр здравоохранения рассказал о снижении количества инфицированных пациентов с осложнениями в виде пневмоний, еще раз напомнив, что его ведомство полностью контролировало ситуацию на протяжении всего периода пандемии.