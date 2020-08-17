Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка
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По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.
В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
"Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, эти заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В том числе в Генеральную прокуратуру обращаются люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
"Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", - отметили в Генпрокуратуре.
В надзорном ведомстве предоставили список граждан, отбывающих административный арест. Информация будет обновляться и дополняться.