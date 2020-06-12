Где в Бобруйске можно купаться?

Местами отдыха граждан у воды в городе Бобруйске являются:

Место массового отдыха граждан Адрес Городской пляж № 1 «Центральный» улица Войкова Пляж санатория им. В.И.Ленина улица Войкова Городской пляж № 2 в микрорайоне № 6 улица Заря Пляж озера санатория «Шинник» улица 5-й км Минского шоссе Место отдыха у воды в районе Форштадт, без права купания на пересечении улицы Обводной и переулка Переездного

Перечень мест, где купание запрещено:

1. Копанка в районе городского парка культуры и отдыха.

2. Озеро «Шаманка» в районе улицы Интернациональной.

3. Карьеры в районе «Форштадт» (между улицей Кирова и аэродромом, в районе частного унитарного предприятия «Силикатный завод», в районе старого кладбища).

4. Озеро «пос. 1-е Мая».

5. Озеро «Винницкое» (левый берег реки Березина) Титовка в районе «Зеленка».

6. Озеро «Глубокое» (левый берег реки Березина в районе моста по проспекту Георгиевскому).

7. Озеро «Шостакова» (ниже спасательной станции № 3 в районе «Форштадт»).

8. Озеро «Кривое» (левый берег реки Березина напротив улицы Набережной в районе «Форштадт).

9. Река Березина, за исключением мест разрешенных для купания.

10. Озеро в районе открытого акционерного общества «Красный пищевик», улица Кима, улица Доватора.

11. Участок акватории реки Березина в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного.

12. Карьер в районе потребительского гаражного-строительного кооператива № 10.