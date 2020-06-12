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Где в Бобруйске можно купаться?

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Где в Бобруйске можно купаться?

Местами отдыха граждан у воды в городе Бобруйске являются:

Место массового отдыха гражданАдрес
Городской пляж № 1 «Центральный»улица Войкова
Пляж санатория им. В.И.Ленинаулица Войкова
Городской пляж № 2 в микрорайоне № 6улица Заря
Пляж озера санатория «Шинник»улица 5-й км Минского шоссе
Место отдыха у воды в районе Форштадт, без права купанияна пересечении  улицы Обводной и переулка Переездного

Перечень мест, где купание запрещено:

1.    Копанка в районе городского парка культуры и отдыха.
2.    Озеро «Шаманка» в районе улицы Интернациональной.
3.    Карьеры в районе «Форштадт» (между улицей Кирова и аэродромом, в районе частного унитарного предприятия «Силикатный завод», в районе старого кладбища).
4.    Озеро «пос. 1-е Мая».
5.    Озеро «Винницкое» (левый берег реки Березина) Титовка в районе «Зеленка».
6.    Озеро «Глубокое» (левый берег реки Березина в районе моста по проспекту Георгиевскому).
7.    Озеро «Шостакова» (ниже спасательной станции № 3 в районе «Форштадт»).
8.    Озеро «Кривое» (левый берег реки Березина напротив улицы Набережной в районе «Форштадт).
9.    Река Березина, за исключением мест разрешенных для купания.
10.    Озеро в районе открытого акционерного общества «Красный пищевик», улица Кима, улица Доватора.
11.    Участок акватории реки Березина в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного.
12.    Карьер в районе потребительского гаражного-строительного кооператива № 10.
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