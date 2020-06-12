Где в Бобруйске можно купаться?

Местами отдыха граждан у воды в городе Бобруйске являются:
|Место массового отдыха граждан
|Адрес
|Городской пляж № 1 «Центральный»
|улица Войкова
|Пляж санатория им. В.И.Ленина
|улица Войкова
|Городской пляж № 2 в микрорайоне № 6
|улица Заря
|Пляж озера санатория «Шинник»
|улица 5-й км Минского шоссе
|Место отдыха у воды в районе Форштадт, без права купания
|на пересечении улицы Обводной и переулка Переездного
Перечень мест, где купание запрещено:
1. Копанка в районе городского парка культуры и отдыха.
2. Озеро «Шаманка» в районе улицы Интернациональной.
3. Карьеры в районе «Форштадт» (между улицей Кирова и аэродромом, в районе частного унитарного предприятия «Силикатный завод», в районе старого кладбища).
4. Озеро «пос. 1-е Мая».
5. Озеро «Винницкое» (левый берег реки Березина) Титовка в районе «Зеленка».
6. Озеро «Глубокое» (левый берег реки Березина в районе моста по проспекту Георгиевскому).
7. Озеро «Шостакова» (ниже спасательной станции № 3 в районе «Форштадт»).
8. Озеро «Кривое» (левый берег реки Березина напротив улицы Набережной в районе «Форштадт).
9. Река Березина, за исключением мест разрешенных для купания.
10. Озеро в районе открытого акционерного общества «Красный пищевик», улица Кима, улица Доватора.
11. Участок акватории реки Березина в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного.
12. Карьер в районе потребительского гаражного-строительного кооператива № 10.
2. Озеро «Шаманка» в районе улицы Интернациональной.
3. Карьеры в районе «Форштадт» (между улицей Кирова и аэродромом, в районе частного унитарного предприятия «Силикатный завод», в районе старого кладбища).
4. Озеро «пос. 1-е Мая».
5. Озеро «Винницкое» (левый берег реки Березина) Титовка в районе «Зеленка».
6. Озеро «Глубокое» (левый берег реки Березина в районе моста по проспекту Георгиевскому).
7. Озеро «Шостакова» (ниже спасательной станции № 3 в районе «Форштадт»).
8. Озеро «Кривое» (левый берег реки Березина напротив улицы Набережной в районе «Форштадт).
9. Река Березина, за исключением мест разрешенных для купания.
10. Озеро в районе открытого акционерного общества «Красный пищевик», улица Кима, улица Доватора.
11. Участок акватории реки Березина в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного.
12. Карьер в районе потребительского гаражного-строительного кооператива № 10.