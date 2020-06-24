ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома разыскивает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия (столкновение автомобилей), имевшего место 21 июня 2020 года в 14 часов 00 минут, на перекрестке улиц Гоголя и Каменского города Бобруйска, с участием автомобилей «Пежо 307» и «Шкода Октавия».

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55, 590199.