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Футбольный клуб «Белшина» примет футболистов «Слуцк» 6 августа

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Футбольный клуб «Белшина» примет футболистов «Слуцк» 6 августа

6 августа в рамках 21 тура Чемпионата Республики Беларусь по футболу на городском стадионе "Спартак" футбольный клуб "Белшина" примет футболистов "Слуцк" (г. Слуцк).

Начало матча 18.00.

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