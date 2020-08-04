Футбольный клуб «Белшина» примет футболистов «Слуцк» 6 августа
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6 августа в рамках 21 тура Чемпионата Республики Беларусь по футболу на городском стадионе "Спартак" футбольный клуб "Белшина" примет футболистов "Слуцк" (г. Слуцк).
Начало матча 18.00.
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