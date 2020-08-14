Футболист бобруйской «Белшины» Дмитрий Рекиш признан лучшим игроком 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу
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Полузащитник бобруйской "Белшины" Дмитрий Рекиш признан лучшим игроком 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси.
В победной домашней игре со "Слуцком" (4:2) 31-летний хавбек провел на поле 70 минут и дважды поразил ворота соперников.
Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляет солигорский "Шахтер", набравший 43 очка в 21 проведенной встрече. На три балла отстает борисовский БАТЭ (21 матч), у гродненского "Немана" 38 очков (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.
Матчи следующего тура белорусского первенства запланированы на 21-23 августа.
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