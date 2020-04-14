Фотоконкурс «Моя дорожная безопасность» проводит ГАИ

Госавтоинспекция области проводит конкурс фотографий «Моя дорожная безопасность».

Задача простая: прислать фотографию и продолжить одну из фраз: «соблюдать ПДД – значит, …», «для меня безопасность на дороге – это…», «я соблюдаю ПДД, поэтому я …» и другие.

Отправляйте Ваши фотографии в директ официального аккаунта ГАИ УВД в Instagram «gai.mogilev» до 20 апреля.

Ежедневно Госавтоинспекция будет делиться Вашими оригинальными фотографиями, а также отмечать их авторов в своем аккаунте.

Те фотографии, которые наберут наибольшее количество лайков, будут признаны победителями фотомарафона и отмечены тематическими сувенирами и дипломами.