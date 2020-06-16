Еврокомиссия в связи с пандемией COVID-19 запустила информационный сайт для туристов

Европейская комиссия 15 июня запустила сайт reopen.europa.eu, где можно получить всю необходимую информацию относительно правил, введенных в связи с COVID-19 в каждой из стран Евросоюза. Об этом сообщает "Радио Прага".

На сайте можно найти информацию о транспортной ситуации, гигиенических требованиях, режиме работы пляжей и магазинов, масочном режиме и т.д. Информация доступна на 24 языках государств - членов Евросоюза.

"Наш сайт должен помочь сориентироваться людям, выезжающим за рубеж. Благодаря данному источнику информации они смогут с уверенностью планировать свои поездки и избегать лишних рисков", - сообщил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Отмечается, что вклад туристической отрасли в европейскую экономику составляет около 10 % ВВП Евросоюза.