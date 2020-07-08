Епископ Бобруйский и Быховский Серафим занесен в Книгу славы Могилевщины

– Владыка, Вы занесены в Книгу славы Могилевщины, это почетное признание Ваших трудов, прежде всего на духовной ниве, и чисто человеческого вклада в деятельность региона. Что для Вас значит столь высокая оценка и к чему, в Вашем понимании, в итоге обязывает?

– Несомненно, событие радостное не только для меня, но и для тех, кто вносит весомый вклад в наше общее созидательное дело. Все, что мы делаем, прежде всего ради славы Божией и, несомненно, для людей. Мы час­то используем древние слова царя Давида из псалтири: «Не нам, Господи, не нам, а имени твоему дай славу!» Поэтому дела наши прежде всего предназначены для продвижения слова Божьего, чтобы оно познавалось, чтобы оно находило себя в сердцах человеческих и образно воплощалось в отношении людей к жизни. Один из главных аспектов деятельности церкви для людей – это свидетельствование о самом важном в христианстве: о любви, прощении, жертве и славе Божией. Поэтому награды – это символичное признание деятельности православной церкви в обществе.

– Каким образом на данный момент складывается сотрудничество между церковью и обществом, церковью и государством?

– Сегодня особо радует, что гонимая в двадцатом веке православная церковь преодолела этот очень тяжелый период. В настоящее время наша деятельность позитивно признается, правильно оценивается и принимается обществом, что в итоге дает весомые плоды на духовной ниве и позволяет воплотить в жизнь многие добрые начинания. Можно назвать целый ряд совместных с государством на самом высоком уровне общественных, образовательных, культурных проектов, которые на сегодняшний день активно реализуются, приносят весомую пользу людям, помогают правильно и разумно воспитывать подрастающее поколение. А признание, высокая оценка наших усилий обществом говорят в первую очередь о верно выбранном пути сотрудничества и тесного соприкосновения в важных жизненных вопросах.

– Сегодня, когда благодаря медийным коммуникациям наша жизнь стремительно развивается и наполняется все новыми преобразованиями (к сожалению, не всегда позитивными), как правильно ориентироваться человеку православному, верующему. На какие жизненные устои надо полагаться, как не растеряться и не навредить?

– Мы признаны идти в ногу со временем, принимать и правильно использовать новшества, во все времена сопровождающие нашу жизнь. Независимо от прогрессивных преобразований для человека всегда останутся актуальными и необходимыми поиск спасения, а также любовь к ближнему, проявление доброты и, несомненно, любовь к Богу. Ориентироваться необходимо на события, направленные на созидание, изучать жизнь святых православной церкви, деятельность которых, их духовный подвиг и сподвижничество и есть яркий жизненный пример. Как бы ни менялись времена и условия, духовная жизнь всегда остается неизменной и главной для человека.

– Что касается созидания, за время Вашего руководства епархией количество храмов и священников практически удвоилось. Продолжается ли работа в этом направлении сегодня?

– Бобруйская епархия состоит из 58 приходов, которые размещены на территории шести районов области. Строительство новых храмов ведется практически постоянно. Бог везде, Гос­подь среди нас. Строительство храма – это потребность человеческая, и состоит она прежде всего в том, чтобы выразить стремление духовное не одного человека, а целой группы прихожан, которые остро нуждаются в молитве, общении с Господом, деятельности священника и организации дома Божиего, где всегда присутствует благодать. Строительство храма – это не только созидательный момент, это еще и красивое, духовно богатое, жизненное, очень значимое и радостное событие.

На сегодняшний день в городе строится сразу три храма. Это большой собор на территории крепости – храм Александра Невского. По большому счету, мы не только строим храм, мы полностью восстанавливаем историческую культурную ценность, стараясь в будущем воссоздать современную инфраструктуру, что в итоге должно привлечь в город не только паломников, но и туристов. Это значительно повысит интерес к культуре Бобруйска и его богатым многолетним традициям. Ведется также строительство храма непосредственно на территории монастыря, что в итоге значительно обогатит и украсит службы обители не только внешне, но и духовно. И третий храм на улице Минской, где планируется разместить воскресную школу и организовать современный учебный центр.

Буквально в прошлом году начато строительство храма в честь святых благоверных Бориса и Глеба в деревне Сычково. Одновременно ведется строительство храма в честь святителя Патрикия, просветителя Ирландии, в деревне Весново Глусского района. Стройка организована по инициативе директора Весновского дома-интерната для детей-­инвалидов с особенностями психофизического развития Вячеслава Климовича и настоятеля Свято-­Богоявленского храма в Глуске протоиерея Михаила Лазовского при учас­тии благотворительной организации из Ирландии. Что касается самых последних новшеств, буквально несколько дней назад на колокольню Иверского храма в Киселевичах были установлены и освящены два новых колокола. Сей радостный факт говорит о том, что в епархии не только ведется строительство непосредственно, проводится большая работа по благоустройству и преобразованию, украшению храмов.

– Не раз выражалось восхищение красотой церквей нашего города. А какой из храмов города Вам особенно дорог?

– Наверное, самое ценное у человека – его истоки, место, где приходит осознание необходимости веры, где человек делает свои первые скромные и не совсем уверенные шаги в жизни духовной. Для меня это Николо-Софийский храм на улице Шмидта, он был действующим в годы гонений. Строение очень скромное, переделанное из частного обычного деревянного дома. Несмотря на относительно небольшие размеры, для меня это один из самых красивых, теплых и уютных храмов на земле.

– Олимпиада православных знаний, фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях», традиционный бал молодежи, встреча с членами Молодежного парламента, фестиваль православной культуры «С верой по жизни», выставка «Шлях праваслаўя на тэрыторыі Бабруйскай епархіі», молодежные образовательные форумы, кировский фестиваль православной культуры «Спадчына», участие в рождественских образовательных чтениях – это далеко не полный список серьезных мероприятий и одновременно огромного объема работы, проводимой епархией в культурном и образовательном плане. Здесь особо ярко просматривается активное участие в воспитании подрастающего поколения, стремление обогатить жизнь православных людей интеллектуальной, духовной наполненностью. Не раз говорилось о работе православного лагеря «Дружба».

– Радует, что сегодня традиционно организована работа лагерных смен, там проводится целый ряд интересных мероприятий, идет активный воспитательный, познавательный процесс, подрастающее поколение приобретает в лагере опыт духовной жизни, участвуя в проходящих там церковных службах. Помимо этого, ребята интересно проводят время, значительно расширяя кругозор и набираясь самых добрых впечатлений. Дети в то же время отдыхают за городом в очень красивом и живописном месте. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить попечительский совет епархии, где плодотворно трудятся неравнодушные, инициативные люди.

– Этот год отмечен не совсем радостными событиями, в итоге которых пришлось значительно приостановить паломническую деятельность и повременить с поездками по святым местам. Появились и проблемы с посещением нашего города православных святынь гражданами других стран, которые в свое время традиционно представлялись на поклонение в храмах Бобруйска. Что скажете по этому поводу?

– Несомненно, ограничение передвижения через границы между государствами вносит не самые лучшие коррективы в нашу деятельность. Но у нас есть возможность совершать паломнические поездки в рамках рес­публики. В частности, я приглашаю православных верующих города, просто добрых людей 24 июля посетить Вознесенский женский монастырь в местечке Барколабово, где находится православная святыня – икона Барколабовской Божией Матери, которая по молитвенной просьбе прихожан посылает милость Господню вот уже более 360 лет. Торжества в честь барколабовской иконы, которая чудным образом сохранилась в перво­зданном виде (даже подлинную серебряную ризу удалось восстановить благодаря помощи питерских ювелиров), состоятся непосредственно в монастыре в Быховском районе Могилевской области. Найдите дорогу к святыне, отправляйтесь в обитель на торжества по столь радостному поводу и чтобы прикоснуться к благословенному образу, а также помолиться, привести чувства в духовный покой и попросить Богородицу о самом сокровенном и важном для вас.