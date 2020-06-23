Электропоезда ЭПР по новому маршруту Светлогорск-Жлобин- Минск будут останавливаться на станциях Бобруйск и Осиповичи
mogilevnews.by 105 0
Белорусская железная дорога открыла регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск. Маршрут проходит и по территории Могилевской области - предусмотрены остановки на станциях Бобруйск, Осиповичи-1.
По сообщению БЖД, перевозки пассажиров будут осуществляться современными составами европейского уровня ЭПР. Электропоезд ЭПР региональных линий бизнес-класса состоит из 5 вагонов, в которых смогут разместиться 302 пассажира.
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