Электропоезда ЭПР по новому маршруту Светлогорск-Жлобин- Минск будут останавливаться на станциях Бобруйск и Осиповичи

Белорусская железная дорога открыла регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск. Маршрут проходит и по территории Могилевской области - предусмотрены остановки на станциях Бобруйск, Осиповичи-1.

По сообщению БЖД, перевозки пассажиров будут осуществляться современными составами европейского уровня ЭПР. Электропоезд ЭПР региональных линий бизнес-класса состоит из 5 вагонов, в которых смогут разместиться 302 пассажира.