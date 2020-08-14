Электробезопасность при осуществлении рыбной ловли

Многие дети, как самостоятельно, так и с родителями выезжают на водоемы для отдыха, в том числе и с целью рыбной ловли. Однако, рыбалка не всегда может закончиться удачно, особенно в случаях ловли рыбы под проводами воздушных линий электропередачи.

Так, 12.07.2020 года житель города Осиповичи, 2007 года рождения, шел по ограничительной полосе платформы железнодорожного остановочного пункта «Юбилейный» с разложенной телескопической удочкой. При перемещении вблизи пролета опор 166-118 ВЛ-27,5 кВ контактной сети второго главного пути Осиповичи – Минск коснулся удилищем провода контактной сети и попал под действие электрического тока. Пострадавший получил ожоги 1-3 степени 42% тела.

В настоящее время рыбаки стали жертвами технического прогресса, так как для ловли рыбы используются углепластиковые удилища, которые проводят электрический ток и имеют длину от 4 до 8 метров.

Уважаемые рыболовы, будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте требования предупреждающих и запрещающих плакатов! Обращайте внимание на знаки безопасности и предупреждающие знаки, нанесенные на удилищах! А самое главное — не допускайте ловлю рыбы под воздушными линиями электропередачи и ближе 20 метров от крайних проводов и не передвигайтесь с разложенным удилищем под проводами!

Не оставляйте данную информацию без внимания, рассказывайте об опасности рыбной ловли вблизи энергетических объектов друзьям, соседям, родственникам и будьте уверены, что информация, которой вы поделитесь, убережет от беды чьи-то жизни!

Старший инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области Прокопчик В.А.