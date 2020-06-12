Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 начали делать всем желающим на платной основе в центральной поликлинике Могилева

Анализ на антитела к коронавирусу начали делать всем желающим, в том числе без клинических проявлений болезни, на платной основе в Могилеве. Пока только в центральной поликлинике (ул.Пионерская, 15).

- Лабораторное тестирование на определение антител к SARS CoV2 иммунохроматографическим методом с использованием коллоидного золота, - пояснили в Могилевской центральной поликлинике. - Стоимость исследования для граждан Республики Беларусь - 25,73 рубля, для иностранных граждан - 100,2 рубля.

Для забора материала и проведения исследований необходимо написать заявление, заполнить договор об оказании услуги, предоставить паспорт и подтверждение оплаты. Забор материала (кровь из вены) проводится с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов. Как и в случае с тестами на COVID-19, экспресс-тест делается натощак либо не ранее чем через 2 часа после приема пищи.

- В учреждении здравоохранения необходимо быть в маске, - напомнили в поликлинике. - Выдача результатов (в том числе на английском языке, по желанию) осуществляется при предъявлении паспорта и документа об оплате. Прием документов и выписка счета на оплату осуществляется с понедельника по пятницу с 8 до 12.

Бесплатные экспресс-тесты на антитела делают по-прежнему только по показаниям и в медучреждениях по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Могилеве (8-0222) 62-85-38 с 8:00 до 12:00.

Дозвониться по данному номеру удалось сразу, сотрудник поликлиники подтвердила наличие экспресс-тестов (по состоянию на 10:30) и возможность прохождения данного исследования.

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