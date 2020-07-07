Два пункта пропуска на белорусско-украинской границе вернулись к прежнему режиму работы

Пункты пропуска "Александровка" и "Мохро" вернулись к прежнему режиму работы. Об этом Госпогранкомитет Беларуси проинформировал в своем Telegram-канале.

"По поступившей от украинской стороны информации, с 7 июля восстанавливается пропуск лиц в пешем порядке в пункте пропуска "Вильча" (украинская сторона) - "Александровка" (белорусская сторона). В пункте пропуска "Дольск" (Украина) - "Мохро" (Беларусь) кроме пешеходного возобновился пропуск транспортных средств", - рассказали в Госпогранкомитете.

По-прежнему приостановлены все виды сообщения через границу в пункте пропуска "Майдан Копищенский" (белорусская сторона - "Глушкевичи"). Граждане Украины могут вернуться домой на автотранспорте и в пешем порядке через пункты пропуска "Доманово" ("Мокраны"), "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Вильча" ("Александровка"), "Славутич" ("Комарин"), "Новые Яриловичи" ("Новая Гута"), "Сеньковка" ("Веселовка").

"Актуальная информация об изменениях порядка пересечения границы и работе пунктов пропуска будет размещаться дополнительно по мере поступления от украинской стороны", - сообщили в Госпогранкомитете.