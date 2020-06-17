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Выборы 2020Фоторепортажи

В Бобруйске прошли пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Фотоотчет за два дня

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В Бобруйске прошли пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Фотоотчет за два дня

Пикеты традиционно прошли в Молодежном парке и на улице Минской.

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