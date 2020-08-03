Два автомобиля сгорели в Бобруйске за день

Бензобак и сварочные работы

30 июля в 12.26 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям на линию «112» поступило сообщение о загорании автомобиля в гараже на улице Октябрьской.

В результате ЧП уничтожен автомобиль «Фиат Уно» 1988 года выпуска, повреждены 20 квадратных метров потолочного перекрытия гаража и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Известно, что рядом со снятым бензобаком проводились сварочные работы. Вероятно, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ и привело к пожару.

Всему виной электропроводка?

О возгорании еще одного автомобиля «Ауди 80» 1987 года выпуска 30 июля в 19.02 поступило сообщение бобруйским спасателям. ЧП произошло в деревне Телуша Телушского сельского Совета Бобруйского района.

О случившемся сообщили соседи. До прибытия подразделений МЧС хозяин автомобиля сам потушил пожар порошковым и углекислотным огнетушителем.

В результате ЧП поврежден салон, багажник, бампер и заднее стекло автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Известно, что проводились ремонтные работы электропроводки автомобиля.