Доллар и российский рубль на торгах 26 июня подорожали, евро подешевел
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Доллар и российский рубль на торгах 26 июня подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0012 до Br2,3839 за $1.
Курс евро снизился на Br0,0014 до Br2,6753 за 1 евро.
Российский рубль подорожал на Br0,0141 до Br3,4486 за 100 российских рублей.
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