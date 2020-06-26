Доллар и российский рубль на торгах 26 июня подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0012 до Br2,3839 за $1.

Курс евро снизился на Br0,0014 до Br2,6753 за 1 евро.

Российский рубль подорожал на Br0,0141 до Br3,4486 за 100 российских рублей.

belta.by