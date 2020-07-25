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До +29°С ожидается в Беларуси 26 июля

belta.by 46 0

До +29°С ожидается в Беларуси 26 июля

До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый умеренный, днем при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от плюс 10 градусов по северо-западу до 18 градусов выше нуля по югу. Днем в Бобруйске будет 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

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