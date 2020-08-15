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До +29°С будет в Беларуси 16 августа

belta.by 38 0

До +29°С будет в Беларуси 16 августа

До 29 градусов тепла будет в Беларуси 16 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью в Бобруйске составит  +13..+15 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

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