До +29°С будет в Беларуси 16 августа

До 29 градусов тепла будет в Беларуси 16 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью в Бобруйске составит +13..+15 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.