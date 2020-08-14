До +28°С ожидается по западу Беларуси 15 августа
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До 28 градусов тепла ожидается по западу Беларуси 15 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, местами - плюс 5-7. Днем будет 20-26 градусов тепла, по западу - до плюс 28.
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До +28°С ожидается по западу Беларуси 15 августа