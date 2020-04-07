ДГиМ МВД: интересующие вопросы можно задать дистанционно

Во всех подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел прием граждан осуществляется после обязательной обработки ими рук средствами дезинфекции, установленными при входе в помещение. Кроме того, нахождение в кабинете специалиста ограничивается одним посетителем.

Вместе с тем, как отмечают в Департаменте, такие визиты зачастую не связаны с осуществлением административных процедур, а предполагают лишь оказание консультативной помощи.

В этой связи в ДГиМ обращают внимание: чтобы минимизировать непосредственное посещение специалистов для получения какой-либо справочной информации, гражданин может воспользоваться дистанционной консультацией, обратившись в территориальные ОГиМ по телефонам, указанным в тематическом разделе официального сайта МВД.

Иные сведения по компетенции подразделений по гражданству и миграции можно узнать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по номеру прямой телефонной линии Департамента +375172185264.

К слову, иностранцы, временно пребывающие в Республике Беларусь и проживающие по частным адресам, имеют возможность дистанционно зарегистрироваться с помощью единого портала электронных услуг portal.gov.by .

Департамент по гражданству и миграции МВД просит жителей и гостей страны с пониманием отнестись к временным профилактическим мерам.

Берегите себя и своих близких!