Детские пособия повышаются с 1 августа

В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br256,1. БПМ повысился на 3,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2020 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2561 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3585,4 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа будет выплачиваться в размере Br256,1, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br128,05.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br179,27, на других детей в семье - Br128,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br256,1 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br307,32 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br179,27.

Одновременно с этим с 1 августа на 5,5% вырастут по сравнению с февралем пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, на первого ребенка выплата составит Br427,84, на второго и последующих детей - Br488,96, на ребенка-инвалида - Br550,08. Размеры этого пособия перерасчитываются два раза в год - с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной зарплаты.