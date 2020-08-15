Депутаты и представители гражданского общества обсудили ситуацию в Беларуси

Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Геннадий Давыдько в начале встречи подчеркнул, что она не носит протокольного характера. "Это просто встреча заинтересованных людей, любящих свою Родину, которые хотят, чтобы у нас были мир и согласие в обществе", – сказал он.

"У нас очень много информации, у каждого своя точка зрения. Но мы, я так думаю, объединены в настоящий момент на этой встрече одной идеей – чтобы у нас был мир, – подчеркнул парламентарий. – Мы должны честно поговорить и, самое главное, предложить пути, что делать".

"Нас объединяет желание нормализовать ситуацию, чтобы в будущее мы пошли независимой и суверенной страной", – отметил Геннадий Давыдько.

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак изложил парламентариям, каким видится положение дел правозащитным организациям. Он поблагодарил за возможность обсудить ситуацию и посетовал, что "таких возможностей, к сожалению, было мало раньше". "Сейчас очень много проблем с тем, что системное комплексное восприятие картины у многих разное. Из-за этого делаются разные выводы", – констатировал он.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель Белорусского Хельсинкского комитета подчеркнул, что "сейчас очень важно создать условия для диалога". В числе первых шагов, которые нужно сделать, он назвал обязательное освобождение всех задержанных. "Люди должны видеть, что освобождают их детей, родственников", – сказал Олег Гулак.

"Мой главный призыв – всем быть мирными, чтобы все оставалось в мирных рамках, не прибегать к насилию", – резюмировал он.