День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Бобруйске

22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. С первого дня войны страна стала ареной самых крупных битв. На ее территорию наступала самая мощная группировка немецких войск – группа армий «Центр» в составе 4-й и 9-й полевых армий, 2-й и 3-й танковых групп, всего 50 дивизий. Их поддерживали 1600 боевых самолетов.

Великая Отечественная война – небывалая в истории по масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В ней Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Память о них будет жить вечно. И сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия.

Отдать дань уважения и возложить цветы к мемориальному комплексу жертвам фашизма пришли представители исполнительной власти, депутатского корпуса, православной церкви, трудовых коллективов, молодежь и общественность города.

– Я уверен, что сегодняшний дождь – это слезы плача тех, кто завоевал мирное небо, под которым мы живем, – подчеркнул председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. – Мы понимаем, как трудно было нашим дедам и прадедам в тех холодных траншеях под дождем или снегом… Мы должны помнить о цене, которую заплатили за Победу, о том, как дорого достался нашему народу мир.