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День Независимости 2020 в Бобруйске. Программа праздничных мероприятий

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День Независимости 2020 в Бобруйске. Программа праздничных мероприятий

 

Название мероприятияДата, время, место проведения
Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь03.07.2020, 11.00

площадь Победы

Торжественное открытие детского дома семейного типа03.07.2020, 12.00

улица Комсомольская

Конкурсная программа «Автоледи 2020»03.07.2020, 14.00

Автошкола Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСААФ

улица Нахимова,  48

Праздничные тематические площадки03.07.2020,

14.00-16.00

Государственное учреждение образования «Центр дополниельного образования детей и молодежи г.Бобруйска»

улица Социалистическая, 90

16.00-17.00

Государственное учреждение культуры  «Городской парк культуры и отдыха»

16.00-18.30

Молодежный парк

17.00-18.30

Учреждение культуры «Центр досуга и творчества                                 г. Бобруйска»

улица Куйбышева, 59

17.00-18.30

Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»

переулок Песчаный, 22

Работа торговых рядов, ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, детских аттракционов03.07.2020, 20.00-23.00

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

Праздничный концерт03.07.2020, 21.00-22.55

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

Акция «Споем Гимн вместе»03.07.2020, 22.55-23.00

Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»

улица Карбышева, 11

 

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