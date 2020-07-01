День Независимости 2020 в Бобруйске. Программа праздничных мероприятий

Праздничные тематические площадки

03.07.2020, 14.00-16.00 Государственное учреждение образования «Центр дополниельного образования детей и молодежи г.Бобруйска» улица Социалистическая, 90 16.00-17.00 Государственное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» 16.00-18.30 Молодежный парк 17.00-18.30 Учреждение культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» улица Куйбышева, 59 17.00-18.30 Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска» переулок Песчаный, 22