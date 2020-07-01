День Независимости 2020 в Бобруйске. Программа праздничных мероприятий

|Название мероприятия
|Дата, время, место проведения
|Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
|03.07.2020, 11.00
площадь Победы
|Торжественное открытие детского дома семейного типа
|03.07.2020, 12.00
улица Комсомольская
|Конкурсная программа «Автоледи 2020»
|03.07.2020, 14.00
Автошкола Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСААФ
улица Нахимова, 48
|Праздничные тематические площадки
|03.07.2020,
14.00-16.00
Государственное учреждение образования «Центр дополниельного образования детей и молодежи г.Бобруйска»
улица Социалистическая, 90
16.00-17.00
Государственное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха»
16.00-18.30
Молодежный парк
17.00-18.30
Учреждение культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»
улица Куйбышева, 59
17.00-18.30
Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»
переулок Песчаный, 22
|Работа торговых рядов, ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, детских аттракционов
|03.07.2020, 20.00-23.00
Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»
улица Карбышева, 11
|Праздничный концерт
|03.07.2020, 21.00-22.55
Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»
улица Карбышева, 11
|Акция «Споем Гимн вместе»
|03.07.2020, 22.55-23.00
Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Бобруйск»
улица Карбышева, 11