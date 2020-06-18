ЦТ в резервные дни можно будет сдать в Могилеве

В резервные дни для сдачи ЦТ-2020 будут открыты 6 площадок - в БГУ и в пяти региональных пунктах. Об этом сообщил в Республиканском центре контроля знаний. Резервные дни - 19, 21 и 23 июля.

В 2019 году тестирование проходило только на базе БГУ, в этом году ЦТ в резервные дни пройдет и в Могилеве на базе Белорусско-Российского университета.

А также в БГУ (Минск), Брестском государственном техническом университете, Витебском государственном технологическом университете, Гомельском государственном техническом университете им.П.О.Сухого и Гродненском государственном университете им.Я.Купалы.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Даты начала выдачи сертификатов: в пунктах проведения ЦТ с 24 июля для абитуриентов, принимавших участие в ЦТ в основные дни; для абитуриентов, принимавших участие в ЦТ в резервные дни, – с 29 июля.