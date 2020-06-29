ЦТ по обществоведению пройдет в Беларуси

Централизованное тестирование по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси. Сдавать этот предмет планируют более 12,8 тыс. абитуриентов, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Пропускают абитуриентов в пункт проведения тестирования по документам, удостоверяющим личность. Такими являются паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. При себе необходимо иметь пропуск, а также гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Запрещено проносить мобильный телефон и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. К слову, уже в этом году при сдаче ЦТ по первым двум учебным предметам за мобильные телефоны из аудитории удалены четыре абитуриента.

Традиционно тестирование начинается в 11.00. В этом году оно проходит на базе 41 учреждения образования.

Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты будут зависеть исключительно от подготовки самого абитуриента.

Следующее ЦТ - по математике - пройдет 1 и 2 июля. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.