Введение масочного режима бобруйчане активно обсуждают в последнее время. Больше всего людей волнует, будут ли штрафы. Если ввели, возможно, все очень серьезно? И как вообще в такой жаре выдержать масочный режим? На эти и другие вопросы ответил главный санитарный врач Бобруйска Дмит­рий Лайтер.

– Решением горисполкома от 19 июня 2020 года были внесены изменения в дополнительный план мероприятий. Один из пунктов – введение масочного режима в общественных местах. Мы говорим о тех, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

– То есть на улицах можно ходить без масок?

– Конечно. И даже нужно. В маске скапливается пыль, она загрязняется. Другое дело торговые объекты, аптеки, общественный транспорт – места, где мы непосредственно в тесном контакте с другими людьми и не можем себя защитить. Практически 80% инфицированных переносят болезнь в бессимп­томной форме. Но эти люди все равно могут являться источником инфекции и заражать других. Зачастую человек даже не знает, что он болен, а является распространителем вируса. Для того чтобы обезопасить себя, мы и ввели масочный режим. Если заболевший человек находится в маске и чихает, он чихает в саму маску, то есть его биологические жидкости на других не попадут, а также не останутся в виде взвеси в том же общественном транспорте либо в торговом объекте. Это самый важный момент. Я хочу, чтобы горожане понимали, что здесь мы заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье окружа­ющих. В ношении масок тоже есть определенные правила – их необходимо своевременно менять. Раз в 2-3 часа. И многоразовые маски стирать отдельно от другой одежды. То есть мы ее использовали, положили в пакет, пакет забрали, постирали. Руки обязательно нужно обрабатывать после снятия маски антисептиком или мыть с мылом.

– Будут ли штрафы?

– Учитывая, что масочный режим включен в план, меры ответственнос­ти существуют. Они предусмотрены статьей 16.8 КоАП Республики Беларусь. Но штрафы не являются самоцелью. Мы хотим объяснить, что использование масок в общественных местах – необходимость в данный промежуток времени. И если люди будут выполнять рекомендации санитарной службы, мы быстрее сможем преодолеть инфекцию.

– Какую статистику и какие цифры Вы можете озвучить? Сколько человек выздоровели у нас в городе?

– Выписаны в связи с излечением либо уже вышли с больничного 752 бобруйчанина. Это с момента регистрации первого случая, то есть с 4 апреля. Если брать суммарно с жителями Бобруйского и соседних районов, уже выписаны и излечены 857 человек.

– Говорят о второй волне пандемии. Минздрав объявил, что страна к ней готова. Стоит ли вообще бояться и каков Ваш взгляд на эпидемиологическую обстановку в будущем? Как сейчас обстоят дела с заболеваемостью?

– Будет или нет вторая волна, еще не известно, потому что вирус новый. Как он себя поведет, не понятно. Если острые респираторные инфекции у нас регистрируются больше в холодное время и межсезонье, коронавирусная регистрируется и в теплое время. На улице сейчас стоит жара, а инфекция есть.

– Дмитрий Николаевич, вашей службой на постоянной основе проводится контроль за выполнением мероприятий по профилактике, каждый месяц вы вводите что-то новое. Что важно?

– Еще один из важных моментов – введение масочного режима в организациях и учреждениях города. При эпидемиологическом расследовании случаев новых заболеваний мы видим, что люди, которые не могут по роду службы и организации рабочих мест обеспечить социальное дистанцирование, заболевают обычно парами. Если заболел один работник, а рядом с ним сидит другой, его мы относим к контактам первого уровня и обследуем. Зачастую у напарника тоже выявляется коронавирусная инфекция. Поэтому, если мы не можем обеспечить социальное дистанцирование на рабочем месте, мы обеспечиваем людей масками. Субъектам хозяйствования рекомендовано также вводить ограничения количества одновременно находящихся посетителей в торговых объектах, кафе, отделениях банка, связи, почты и других объектах. Это делается, для того чтобы люди не толпились. Еще мы рекомендуем установить прозрачные экраны на рабочих местах контролеров-кассиров и продавцов в узлах расчета. Для того чтобы не было прямого контакта.

– А в торговых центрах как можно отрегулировать количество посетителей?

– В каждом крупном торговом объекте есть служба охраны. В качестве примера можно привести европейские страны. Люди стояли на улице и ждали свою очередь, соблюдая при этом социальную дистанцию. То же самое мы рекомендуем делать и в наших объектах торговли, в отделениях банков и почты, во всех общественных местах. Что касается населения, мы уже проводим профилактическую работу в крупных торговых центрах, объясняем людям, для чего необходимо носить маску и как правильно это делать. Нет цели кого-то наказать. Мы просто пытаемся защитить горожан, объяснить, что это очень важно. Порой в объекты торговли заходишь и понимаешь, что некоторым все равно. Но когда человек заболел, у него все виноваты вокруг, потому что кто-то не сделал одно, не сделал другое, кто-то не обеспечил антисептиками, маской и т.д. Вы же помните, первоначально основной проблемой был дефицит масок, потому что был ажиотажный спрос, стояли в очереди. Сейчас маски есть в каждом торговом объекте.

– Ночные клубы и заведения пока работают до 23.00?

– Да, это требование еще остается. Режим работы в ночное время пока исключаем. По контролю мы работаем совместно с УВД Бобруйского гориспол­кома, и организации, которые не выполняют эти требования, могут быть привлечены к административной ответственности.

– Что делать, если у кого-то, допустим, сердечная недостаточность? Ему очень тяжело носить маску. Как поступать? Маска же немного задерживает дыхание, и надо дышать чаще.

– Маски тоже бывают разные. Есть марлевая маска, которая пропускает воздух лучше. Медицинская маска более плотная, в ней дышать будет сложнее. Если человек с сердечно-сосудистым заболеванием проживает в семье, лучше стараться ограничивать его контакты. Кого-то попросить, чтобы сходил в тот же магазин.

– У белорусов в этом сезоне такая проблема: не так много вариантов, куда отправиться отдыхать. Насколько безопасно лететь в другую страну, как соблюдать меры безопасности, какие страны уже разрешены?

– Мы видим, что открылись основные направления, куда обычно летали белорусы. Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, 25.06.2020 года исключены 14 государств, в которые вошли Египет и Турция. По возвращении из этих стран не придется находиться на самоизоляции в течение двух недель. Список стран размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения РБ. А лететь туда или не лететь – выбор каждого человека. Случаи коронавирусной инфекции регистрируются по всему миру.

– На Ваш взгляд, какой самый важный фактор сдерживания распространения коронавирусной инфекции?

– Поведение. Обеспечение социального дистанцирования, гигиена рук и уважение друг к другу.