Что нужно знать о налогах владельцам собак

Если вы решили завести собаку, не забывайте о том, что у вас, как у ее владельца, может возникнуть обязанность платить специальный местный налог, установленный на территории Бобруйска.

Налог за владение собаками уплачивается физическими лицами, у которых есть собака в возрасте 3-х месяцев и старше.

При этом если человек проживает в одноквартирном или блокированном жилом доме, он этот налог не платит. Но если он живет в многоквартирном жилом доме, то он должен ежеквартально уплачивать налог за владение собаками путем внесения этих сумм организациям, осуществляющим эксплуатацию такого жилищного фонда и (или) предоставляющим ему жилищно-коммунальные услуги (организациям ЖКХ, ЖСК, товариществам собственников и т.д.). Уплата налога производится им одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением (платы за жилищно-коммунальные услуги).

Сам налог исчисляется на 1-е число каждого календарного квартала. Ставка его установлена за квартал в размере:

1,5 базовой величины (40,5 руб.) - за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак;

0,3 базовой величины (8,1 руб.) - в иных случаях.

Перечень потенциально опасных пород собак утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 12.12.2001 № 40. В этот перечень входит 40 пород собак, например, такие как американский пит-бультерьер, американский стаффордширский терьер, бультерьер, доберман-пинчер, немецкая овчарка, немецкий дог, ротвейлер, шарпей (китайская бойцовская собака) и ряд других пород.

Также отдельно предусмотрено, что для владельцев чипированных и стерилизованных (кастрированных) собак ставка налога снижается на 10 %.

Освобождаются от уплаты налога следующие категории граждан:

неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

плательщики, имеющие совместно проживающих детей-инвалидов либо имеющие на иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей;

инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью.