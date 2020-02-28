Что нужно знать о коронавирусе?

Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов с доказанными болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным. Известно, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Последний из недавно открытых коронавирусов вызывает заболевание COVID-19.
COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.
К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
Заразиться можно от других людей, если они инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID-19 при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID-19. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.
По информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Беларусь.
Минздрав рекомендует гражданам Республики Беларусь по возможности воздержаться от посещения не только Китая и Италии, но и Южной Кореи и Ирана.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, в отдельных странах мира Министерство здравоохранения с 24 февраля усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь в отношении лиц, прибывающих не только из Китая, но и из Италии, Южной Кореи, Ирана.
В ходе санитарно-карантинного контроля лицам, прибывшим из данных стран, будет организован забор биологического материала для лабораторного исследования и тепловизионное измерение температуры. По месту жительства будет организовано непрерывное 14 дневное медицинское наблюдение.
Случаи заболевания новым коронавирусом на территории г. Бобруйска и Бобруйского района не зарегистрированы. Организован учет и медицинское наблюдение в течение 14 дней за лицами, прибывшими из КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана.
Всего, по состоянию на 28 февраля в г.Бобруйске в организации здравоохранения обратилось 21 человек, которые ранее находились в КНР, Италии. Всем прибывшим проведены лабораторные исследования на наличие нового коронавируса. Результаты обследования отрицательные.
В г.Бобруйске и Бобруйском районе организован и проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19. Проведено практическое тренировочное учение с медперсоналом по оказанию медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, отработке тактики проведения первичных противоэпидемических мероприятий, оказания медицинской помощи при выявлении случая инфекции, вызванной коронавирусом COVID – 19.
Меры индивидуальной защиты для всех
Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила:
- Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
- Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей.
- По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.
- Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.
- Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения. Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно (за последние 14 дней) посещал регионы распространения COVID‑19
- Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк.
- Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Немедленно обращайтесь в медицинское учреждение и сообщите медицинскому специалисту обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ граждан, прибывших из вышеперечисленных стран и не прошедших санитарно-карантинный контроль (прибывших автотранспортом из Российской Федерации), после прибытия к месту проживания обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (по телефону) с указанием информации о прибытии из стран, неблагополучных по коронавирусу, для организации за вами медицинского наблюдения.
При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.