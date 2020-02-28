Что нужно знать о коронавирусе?

COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

Заразиться можно от других людей, если они инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID-19 при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID-19. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.

По информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Беларусь.

Минздрав рекомендует гражданам Республики Беларусь по возможности воздержаться от посещения не только Китая и Италии, но и Южной Кореи и Ирана.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, в отдельных странах мира Министерство здравоохранения с 24 февраля усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь в отношении лиц, прибывающих не только из Китая, но и из Италии, Южной Кореи, Ирана.

В ходе санитарно-карантинного контроля лицам, прибывшим из данных стран, будет организован забор биологического материала для лабораторного исследования и тепловизионное измерение температуры. По месту жительства будет организовано непрерывное 14 дневное медицинское наблюдение.

Случаи заболевания новым коронавирусом на территории г. Бобруйска и Бобруйского района не зарегистрированы. Организован учет и медицинское наблюдение в течение 14 дней за лицами, прибывшими из КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана.

Всего, по состоянию на 28 февраля в г.Бобруйске в организации здравоохранения обратилось 21 человек, которые ранее находились в КНР, Италии. Всем прибывшим проведены лабораторные исследования на наличие нового коронавируса. Результаты обследования отрицательные.

В г.Бобруйске и Бобруйском районе организован и проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19. Проведено практическое тренировочное учение с медперсоналом по оказанию медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, отработке тактики проведения первичных противоэпидемических мероприятий, оказания медицинской помощи при выявлении случая инфекции, вызванной коронавирусом COVID – 19.

Меры индивидуальной защиты для всех

Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила:

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.

Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.

Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения. Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно (за последние 14 дней) посещал регионы распространения COVID‑19

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк.

Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Немедленно обращайтесь в медицинское учреждение и сообщите медицинскому специалисту обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ граждан, прибывших из вышеперечисленных стран и не прошедших санитарно-карантинный контроль (прибывших автотранспортом из Российской Федерации), после прибытия к месту проживания обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (по телефону) с указанием информации о прибытии из стран, неблагополучных по коронавирусу, для организации за вами медицинского наблюдения.

При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.