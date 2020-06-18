Что есть в жару: 10 продуктов для лета

Спасаясь от жары, мы выбираем более легкую пищу, которая содержит большое количество воды. Какие же продукты стоит включить в свой рацион, чтобы легче переносить летние дни.

В холодное время года нашему организму требуется больше энергии, которую он и получает из пищи: супов, горячих блюд и прочей довольно тяжелой еды. Но что делать летом, когда за окном плюс 30 градусов, и кроме холодного чая и льда, ничего не хочется?

На этот случай существует определенный набор продуктов, которые не просто помогут освежиться, но и заставят организм лучше функционировать, а также очищаться от вредных веществ.

Огурцы

Свежие огурцы, особенно если они только что с грядки, - самый лучший продукт для лета. Все знают, что они на 90% состоят из воды, богаты кальцием, витамином С и минеральными солями. Употреблять огурцы лучше без соли. Она будет задерживать в организме жидкость, и вы получите "долгоиграющие" отеки. Добавляйте огурцы в салаты, делайте окрошку или ешьте их просто так в любых количествах.

Киви

Этот зеленый фрукт не просто очень богат витамином С, но и чудесным образом препятствует обезвоживанию организма благодаря высокому содержанию кальция. А летом это как раз то, что нужно. Еще киви регулирует сердцебиение и давление. Добавляйте его в сладкие фруктовые салаты или ешьте на завтрак вместе с кашей.

Малина

Ягоды малины содержат яблочную, винную, капроновую, салициловую, муравьиную кислоты; глюкозу, фруктозу, сахарозу, дубильные вещества, пектиновые, азотистые и красящие вещества, соли калия, меди, цианинхлорид, ацетоин, бензальдегид, витамин С, каротин и эфирное масло. Свежие ягоды малины прекрасно утоляют жажду и улучшают пищеварение. Малина способна понижать жар и выводить из организма токсины. А еще благодаря высокому содержанию меди помогает бороться с плохим настроением.

Свежая зелень

Еще один уникальный продукт с грядки. Добавляйте в свои летние салаты как можно больше укропа, петрушки, лука, шпината, листьев салата. Шпинат, к примеру, прекрасный источник фолиевой кислоты, необходимой для роста красных кровяных телец.

Арбуз

Арбуз - рекордсмен среди продуктов, утоляющих летнюю жажду и насыщающих наш организм. Он на 90% состоит из воды. Арбуз содержит мало калорий, так что летом его можно есть без опаски в больших количествах, не боясь за фигуру. В мякоти арбуза содержатся клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, витамины В1, В2, С, РР, фолиевая кислота, провитамина А, каротин, марганец, никель, железо, магний и калий, от 5-11% легкоусвояемых сахаров, а также немного аскорбиновой кислоты, каротина, совсем немного тиамина, рибофлавина и никотиновой кислоты.

Его мякоть стимулирует пищеварительные и обменные процессы. Арбузы прекрасно утоляют жажду и способствуют выведению из организма ядовитых веществ.

Болгарский перец

В перце содержатся витамины С, В1, В2, В9, Р, РР и каротин. По количеству витамина С перец превзошел лимоны и черную смородину. Благодаря высокому содержанию минеральных солей калия, а также кальция, магния, натрия, фосфора, фтора, железа, хлора, цинка, марганца, меди, йода, хрома, серы, кобальта перец незаменим при анемии, низком иммунитете, раннем облысении, остеопорозе. Сладкий перец стимулируют выделение желудочного сока. Его можно употреблять в большом количестве, не опасаясь при этом за свой желудок. Перцы утоляют жажду.

Спаржа

Спаржа богата углеводами, каротином, солями калия, лизином, аминокислотами, фосфором, тиамином, кальцием, рибофлавином, аспарагином, кумарином, сапонином, витаминами В1, В2, С, РР. В ней много воды, и ее считают прекрасным овощем для очищающей диеты. Из спаржи готовят супы, салаты, запеканки, консервируют, варят, тушат.

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