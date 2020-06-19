Депутаты встретились с коллективом ОАО «ФанДОК»

Не секрет, что 2020-й принес нашей стране сразу несколько пандемий – инфекционную, экономическую и информационную. Именно эти проблемы, ставшие в этом году для Беларуси настоящим испытанием, обсуждали на Едином дне информирования в Бобруйске. Встречу с коллективом ОАО «Фандок» 18 июня провели член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и глава администрации Ленинского района Александр Лисовский.

Эпидемиологическая ситуация – то, что волнует белорусов сегодня более всего. Члены информационной группы отметили, что Могилевская область, благодаря дисциплине каждого отдельного жителя, одна из лучших по противодействию распространению коронавируса. Ирина Николаевна, Сергей Анатольевич и Александр Николаевич рассказали, что, согласно статистике, выздоровевших от коварного недуга с каждым днем становится больше, чем заболевших, а помощь оказывается любому обратившемуся белорусу. Присутствующих в зале попросили быть осторожными и не подвергать свои жизни опасности. Озвучили и позитивные цифры: например, количество лабораторий с начала эпидемии было значительно увеличено, да и аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты в области более чем достаточно.

Вслед за эпидемиологической пандемией поговорили и о ее верном «спутнике» – пандемии экономической. Коронавирус вызвал волнением в экономике страны из-за закрытых границ во всем мире, и здесь тоже не обошлось без обсуждения выбранного белорусским государством курса, ведь благодаря отказу от полного карантина многие рабочие в стране не заметили в семейном бюджете никаких изменений. На примере предприятия «Красный пищевик» его директор, Сергей Анюховский, рассказал, что пандемия не выбила работу фабрики из колеи: людям платят зарплату, не было никаких экономически обоснованных увольнений, средняя зарплата предприятия не потеряла ни пункта.

Обсудили с присутствующими и предвыборную кампанию в Беларуси, а точнее информационные волнения в СМИ и социальных медиа, которые вокруг кампании разыгрываются. Присутствующим советовали обдуманно и взвешенно относиться к любой информации, которую они получают из различных источников. Непроверенные и надуманные факты, которые сегодня подаются как истина из различных социальных сетей и телеграм-каналов, преследуют далеко не мирные цели, поэтому представители исполнительной и законодательной власти выразили надежду, что белорусский народ не позволит расшатать общество, и всеми силами будет стараться поддерживать порядок в своем государстве.