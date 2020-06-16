Число заразившихся COVID-19 в России превысило 545 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 248, всего в РФ на данный момент 545 458 заразившихся. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 9 767 человек, общее число выздоровевших достигло 294 306 человек (54% от числа случаев COVID-19 в РФ), сообщили в оперштабе.

По данным штаба, число летальных исходов из-за коронавируса составило 7 248, за сутки умерли 193 человека.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире, по последним данным, превысило 8 млн. С момента вспышки скончались 436 тыс. человек. Наибольшее число зараженных в мире зафиксировано в США (2,1 млн), на втором месте - Бразилия (888 тыс.), на третьем - Россия (545 тыс.).

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