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Чигиринское водохранилище зарыблено карпом и белым амуром

mogilevnews.by 131 0

Чигиринское водохранилище зарыблено карпом и белым амуром

Белорусское общество охотников  и рыболовов провело зарыбление Чигиринского водохранилища, расположенного на территории Быховского и Кировского районов.  Зарыбление осуществляется за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов РГОО «БООР».

- В водоем вселено около двух тысяч экземпляров белого амура (300 кг) и 14 тысяч особей карпа (2700 кг), - сообщили в БООР.

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