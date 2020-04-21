Чигиринское водохранилище зарыблено карпом и белым амуром
mogilevnews.by 131 0
Белорусское общество охотников и рыболовов провело зарыбление Чигиринского водохранилища, расположенного на территории Быховского и Кировского районов. Зарыбление осуществляется за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов РГОО «БООР».
- В водоем вселено около двух тысяч экземпляров белого амура (300 кг) и 14 тысяч особей карпа (2700 кг), - сообщили в БООР.
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