Чигиринское водохранилище зарыблено карпом и белым амуром

Белорусское общество охотников и рыболовов провело зарыбление Чигиринского водохранилища, расположенного на территории Быховского и Кировского районов. Зарыбление осуществляется за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов РГОО «БООР».

- В водоем вселено около двух тысяч экземпляров белого амура (300 кг) и 14 тысяч особей карпа (2700 кг), - сообщили в БООР.