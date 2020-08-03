0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Чем бобруйчане занимаются на пенсии и как государство поддерживает людей преклонного возраста? Об этом в репортаже телеканала «Бобруйск 360»

39 0

Чем бобруйчане занимаются на пенсии и как государство поддерживает людей преклонного возраста? Об этом в репортаже телеканала «Бобруйск 360»
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости