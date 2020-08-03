Чем бобруйчане занимаются на пенсии и как государство поддерживает людей преклонного возраста? Об этом в репортаже телеканала «Бобруйск 360»
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