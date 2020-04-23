Цена нефти Brent растет более чем на 12%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 12,91% и достигла отметки $23 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 8.19 по московскому времени.

К 8.30 нефть ускорила рост и торгуется на уровне $23,22 за баррель, что на 13,94% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI, по данным на 8.31, растет на 14,88% и находится на отметке $15,83 за баррель.

Рост нефтяных котировок происходит после резкого снижения накануне. 22 апреля стоимость июньских фьючерсов нефти Brent опускалась до минимума с июня 1999 года.

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