Бывшему председателю горисполкома 75! С юбилеем Виктора Алимбочкова поздравил Александр Студнев

Сегодня поздравить с юбилеем Виктора Алимбочкова, в 1991-1994 годах возглавлявшего город на Березине, приехал председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев.

– Я всегда говорил, нужно знать свою историю, дедов, прадедов, людей, которые в разные времена возглавляли город и делали свою работу так, что их помнят всегда, – обратился к юбиляру Александр Студнев. – И, конечно, сегодня я не мог не поздравить вас с таким праздником. Будьте всегда настоящим руководителем, чувствуйте себя бодро и уверенно.

Виктор Павлович с теплотой принял слова поздравлений и отметил: то, что есть сегодня, сделано благодаря тем, кто работал до нас, но многое еще будет сделано теми, кто трудится сейчас.

Безусловно, Александр Студнев приехал не с пустыми руками, а с приятными подарками. Но и на этом сюрпризы не закончились. В праздничной обстановке председатель горисполкома вручил юбиляру почетную грамоту за плодотворную государственную и общественную деятельность и в связи с 75-летием со дня рождения, а также юбилейную медаль «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў».

Сегодня Виктор Алимбочков трудится на предприятии «Барро».