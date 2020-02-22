«Бурную жизнь Лазика Ройтшванеца» покажет в Бобруйске Гомельский театр кукол
mogilevnews.by 17 0
Гомельский государственный театр кукол приедет с гастролями в Бобруйск. 12 марта на сцене театра драмы и комедии им. Дунина-Мартинкевича он покажет трагикомедию «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», сообщили в учреждении культуры.
«Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» – известное произведение Ильи Эренбурга, в котором рассказывается о приключениях еврейского портного из Гомеля. Спектакль специально поставили к 875-летию города, использовав много воспоминаний из книги Эренбурга о Гомеле начала XX века.
Начало спектакля в 18.00.
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