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«Бурную жизнь Лазика Ройтшванеца» покажет в Бобруйске Гомельский театр кукол

mogilevnews.by 17 0

«Бурную жизнь Лазика Ройтшванеца» покажет в Бобруйске Гомельский театр кукол

Гомельский государственный театр кукол приедет с гастролями в Бобруйск. 12 марта на сцене театра драмы и комедии им. Дунина-Мартинкевича он покажет трагикомедию «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», сообщили в учреждении культуры.

«Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» – известное произведение Ильи Эренбурга, в котором рассказывается о приключениях еврейского портного из Гомеля. Спектакль специально поставили к 875-летию города, использовав много воспоминаний из книги Эренбурга о Гомеле начала XX века.

Начало спектакля в 18.00.

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