Br166,9 млн. уплатили предприниматели в бюджет Могилевской области за 4 месяца
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За январь-апрель нынешнего года субъекты малого и среднего бизнеса Приднепровского края уплатили в бюджет Br166,9 млн. или 37,1% от общих поступлений. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.
«По сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 3,1% или на Br5 млн. в фактическом исчислении, - отметили собеседники. - Рост поступлений от организаций составил 2,9% или Br4 млн., от индивидуальных предпринимателей – 4,4% или Br1 млн».
Как рассказали в пресс-центре, на 1 мая в регионе количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 33,2 тыс. плательщиков, в том числе 25,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, 8 тыс. – юридических лиц.
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