Более тысячи километров береговой линии приведено в порядок во время акции «Чистый водоем»

Наводить порядок на водоемах страны помогали сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, БРСМ. Участвовали и просто неравнодушные граждане — всего более четырех тысяч человек.

Общими усилиями в порядок приведено около 1,2 тысячи километров береговой линии водоемов и водотоков, собрано и вывезено на полигоны твердых коммунальных отходов около 700 кубических метров мусора. В БООР отмечают:

— С каждым годом берега наших рек и озер становятся чище, объем убранного мусора с одного километра береговой линии становится меньше. Так, в 2017 году на 1 км приходилось в среднем 0,78 кубического метра мусора, а в этом — 0,54 кубического метра.

Первая акция "Чистый водоем" прошла в 2014 году. Инициатором ее проведения и организатором выступает Белорусское общество охотников и рыболовов.