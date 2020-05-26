Более тысячи километров береговой линии приведено в порядок во время акции «Чистый водоем»
Акция состоялась с 18 по 24 мая. В ней приняли участие представители Белорусского общества охотников и рыболовов и различных организаций и ведомств.
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Наводить порядок на водоемах страны помогали сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, БРСМ. Участвовали и просто неравнодушные граждане — всего более четырех тысяч человек.
Общими усилиями в порядок приведено около 1,2 тысячи километров береговой линии водоемов и водотоков, собрано и вывезено на полигоны твердых коммунальных отходов около 700 кубических метров мусора. В БООР отмечают:
— С каждым годом берега наших рек и озер становятся чище, объем убранного мусора с одного километра береговой линии становится меньше. Так, в 2017 году на 1 км приходилось в среднем 0,78 кубического метра мусора, а в этом — 0,54 кубического метра.
Первая акция "Чистый водоем" прошла в 2014 году. Инициатором ее проведения и организатором выступает Белорусское общество охотников и рыболовов.