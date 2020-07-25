Более br50 тыс. направило Могилевское областное отделение Белорусского фонда мира на борьбу с СOVID-19

С первых дней борьбы с COVID-19 Белорусский фонд мира оказывает помощь учреждениям здравоохранения. На эти цели уже адресовали более Br50 тыс.

Как сообщил председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин, помощь пришла в виде дезсредств, средств индивидуальной защиты для тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19, - врачей, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами. Организация подставила плечо соцучреждениям – помогла им обеспечить санитарно-противоэпидемический режим.

Поддержку медицинским учреждениям региона Могилевское областное отделение Белорусского фонда мира оказывает с тех пор, как только проблема заявила о себе.

«Мы оперативно распоряжаемся нашими возможностями, буквально на днях приняли решение об оказании помощи Могилевской поликлинике №11, которая обслуживает население Могилевского района. Мы понимаем, что жители села также не застрахованы от передачи инфекции, как и жители города», – добавил Андрей Никитин.