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Общество

Более Br1 млн выплачено медикам из профсоюзного страхового фонда

belta.by 39 0

Более Br1 млн выплачено медикам из профсоюзного страхового фонда

Более Br1 млн выплачено медикам из профсоюзного страхового фонда, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как отметил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, всего с момента основания фонда на благотворительный счет поступило Br1 960 660,77, из них от организаций - Br1 682 714,39, от физических лиц - Br277 946,38.

Согласно положению о фонде, материальная помощь из него оказывается тем работникам системы здравоохранения, у кого длительность лечения коронавирусной инфекции составила свыше 21 дня. Сумма выплат зависит от тяжести заболевания. "Всего из фонда выплачено помощи на сумму Br1 млн 189 тыс.", - сказал Вячеслав Шило.

В пресс-службе также отметили, что в каждой первичной профсоюзной организации созданы кассы взаимопомощи. Из них оказывается материальная помощь работникам, переболевшим COVID-19, которые находились на больничном сроком до 21 дня или 21 день включительно. "Для помощи тем членам нашего профсоюза, кто переболел коронавирусом в более легкой форме, из касс взаимопомощи уже выплачено около Br900 тыс.", - сказал председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Из средств касс взаимопомощи также закупаются средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства. На эти цели уже направлено свыше Br1,5 млн.

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