Более 300 детских конкурсных работ об экологии. В Бобруйске определили лучшие

19 февраля в Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды подведены итоги первого этапа ежегодного республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Определены работы-победители, предоставленные на конкурс воспитанниками и учащимися учреждений образования города и Бобруйского района.

ПОБЕДИТЕЛИ

В возрастной группе от 3 до 5 лет:

1 место – Ульяна Климантович, 5 лет, «Берегите чистую воду!», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска»;

2 место – Евгений Колесницкий, 5 лет, ГУО «Ясли-сад №65 г. Бобруйска»;

2 место – Коллективная работа воспитанников старшей группы, 5 лет, «Опасность рядом! Сделаем наш край чище!», ГУО «Ясли-сад №21 г. Бобруйска»

3 место – Мария Кондратьева, 5 лет, «Не убивайте рыб!», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №43 г. Бобруйска»;

3 место – Полина Балбас, 3 года, «Сохраним для наших потомков», ГУО «Ясли-сад №1 г. Бобруйска»

В возрастной группе от 6 до 10 лет:

1 место – Прасковья Бабий, 7 лет, ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»;

2 место – Дарья Колесникова, 10 лет, «Единственное будущее мусорной планеты», ГУО «Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г. Бобруйска»;

3 место – Ольга Филанович, 10 лет, УО «Каменская государственная вспомогательная школа-интернат»

3 место – Полина Дарашкевич, 9 лет, «Земля – наш общий дом», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска»

3 место – Анна Акиншева, 7 лет, «Лунные жители в шоке!», ГУО «Бортниковский УПК ясли-сад – средняя школа Бобруйского района»

На конкурс было представлено 311 рисунков на листах форматом от А4 до А1, разнообразной техники исполнения, включая аппликацию, раскрывающих тему бережного отношения к природе, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны окружающей среды и устойчивого использование природных ресурсов.

Работы-победители будут направлены в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на второй этап конкурса, который пройдет со 2 марта по 1 апреля 2020 года и определит лучшие работы Могилевской области.

Заключительный третий этап пройдет со 2 апреля по 1 мая 2020 года в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и определит лучшие работы Республики Беларусь.

Благодарим всех участников конкурса, поздравляем победителей и желаем успеха в следующих этапах!

Инспектор Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубина