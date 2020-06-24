Более 12 тыс. пожилых белорусов получили помощь от волонтеров «Добрых отрядов»

В мае 900 волонтеров "Добрых отрядов" работали во всех регионах Беларуси. Благодаря этой совместной инициативе компании МТС и Белорусского общества Красного Креста более 12 тыс. пожилых людей получили помощь в доставке предметов первой необходимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе общества.

"Чтобы визиты были безопасными, волонтеры прошли специальную подготовку, а также получили средства индивидуальной защиты и экипировку. Пожилым людям доставляли продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости", - пояснили в Белорусском Красном Кресте.

Волонтеры продолжат работу. Всего по программе борьбы с COVID-19 планируется привлечь 3 тыс. добровольцев. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты: одноразовыми перчатками, медицинскими масками, антисептиком. Как оставить заявку, если нужна помощь, можно узнать, позвонив на "Добрый телефон" - 201.

Инфолиния "Добрый телефон" начала работать 30 марта. К инициативе, организованной Белорусским обществом Красного Креста и платформой "Имена", присоединились мобильные операторы, предоставив возможность своим абонентам бесплатно звонить на номер 201. Для абонентов МТС звонки будут бесплатными до конца года. Для связи с операторами инфолинии со стационарных телефонов доступен номер 122. Обратиться на "Добрый телефон" можно в будни - с 9.00 до 18.00.