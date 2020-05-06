Более 1,2 тысячи многодетных семей Могилевской области захотели досрочно использовать семейный капитал

Досрочно использовать семейный капитал, на 1 апреля текущего года, захотели 1235 многодетных семей Могилевской области. Более 93% семей решили использовать его на улучшение жилищных условий, оставшиеся - на образование, получение платных медицинских услуг.

- По данным на 1 апреля положительно разрешены или находится в стадии рассмотрения 1109 заявок, - отметила замначальника управления социальноц помощи и соцобслуживания Марина Батюкова. - Отказано в праве досрочно использовать семейный капитал 10 семьям. В основном по причине того, что некоторые обращалась для использования капитала на цели, не предусмотренные программой, а кто-то, например, не состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Всего в области (на 1 апреля 2020 г.) проживает 10834 многодетных семьи, в Могилеве - 2518. С января 2015 года (всем тем, кто родил третьего и последующего ребенка) семейный капитал назначен 8749 семьям.

Согласно программе, принятой на 2020-2024 годы, до достижения ребенком 18 лет многодетная семья может использовать деньги на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора. А также на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в формуляр лекарственных средств; некоторые виды стоматологических услуг).