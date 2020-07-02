Бобруйску выделен лимит денежных средств на приобретение многодетными семьями жилых помещений

Отдел строительства Бобруйского городского исполнительного комитета сообщает, что г. Бобруйску выделен лимит денежных средств на приобретение многодетными семьями жилых помещенийв соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».

Многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения с государственной поддержкой в соответствии с очередностью из числа таких семей, изъявивших желание приобрести жилое помещение, в рамках выделенного лимита денежных средств.

Имеется возможность приобретения на условиях Указа № 13 нереализованных квартир в построенных жилых домах:

Информация по домам:

Многоквартирный жилой дом по пр-ту Строителей, 112А (ГП-25Б) (застройщик – КУДП «УКС г. Бобруйска») (1-комнатные квартиры площадью 46,5 кв.м.)

Многоквартирный жилой дом ГП-26А по проспекту Строителей,

д. 108 в микрорайоне № 7 в г. Бобруйске, (застройщик – КУДП «УКС г. Бобруйска») (1-комнатные квартиры площадью 46,6 кв.м. и 3-комнатные квартиры площадью 79,6 и 94 кв.м.)

Многоквартирный жилой дом ГП-26Б по проспекту Строителей,

д. 108А в микрорайоне № 7 в г. Бобруйске, (застройщик – КУДП «УКС г. Бобруйска») (3-комнатные квартиры площадью 71,5 кв.м.)

Многоквартирный жилой дом по проспекту Строителей, 92 в микрорайоне № 7 в г. Бобруйске (застройщик – ОАО «Гомельский ДСК») (1-комнатные квартиры площадью 45 кв.м., 2-комнатные квартиры площадью 61 кв.м., 3-комнатные квартиры площадью 83 в.м.)

Многоквартирный жилой дом ГП-21 по проспекту Строителей,

д. 100 в микрорайоне № 7 в г. Бобруйске. (застройщик - ОАО «Мозырский домостроительный комбинат») (1-комнатные квартиры площадью 41,5 кв.м.)

При изъявлении желания приобретения квартир по указанным адресам по вопросу заключения предварительного договора купли-продажи жилого помещения многодетным семьям необходимо обращаться к застройщикам:

- УКС г. Бобруйска (ул. Интернациональная, 31; тел. 708788);

- ОАО «Мозырский ДСК» (тел. 80236248845, 80236248848, 80236248861);

- ОАО «Гомельский ДСК» (80232535300, +375336334499).

Гражданам потребуется оперативно собрать все необходимые документы на включение в список на предоставление льготного кредита.

В случае, если гражданин, состоящий на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уведомленный в установленном порядке о наличии жилых помещений, не заявил о своем намерении в установленном порядке, он считается отказавшимся от приобретения жилого помещения.

При изъявлении желания улучшить свои жилищные условия многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо подать заявление в кабинет 101 горисполкома (административная процедура 1.6. Включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений).

За консультацией обращайтесь в отдел строительства горисполкома

по телефону: 680067, 680038

с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

в приемное время: вторник, среда, четверг!!!

Алгоритм покупки жилых помещений

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь

от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»

(для многодетных семей)

В соответствии с пунктом 1.9 Указа № 13 льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются по спискам, составленным с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и утвержденным соответственно городскими исполнительными и распорядительными органами, в пределах средств, направляемых на цели льготного кредитования на соответствующий год. Основание для заключения кредитного договора на получение льготного кредита у многодетных семей возникает после утверждения их в списках на получение льготных кредитов.

Льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются ОАО «АСБ Беларусбанк».

Пошаговые действия:

Шаг 1. Исполком определяет количество многодетных семей, желающих улучшить жилищные условия путем покупки жилого помещения.

Шаг 2. Исполком приглашает гражданина и разъясняет условия, размер и порядок получения государственной поддержки в виде льготного кредита на покупку жилого помещения.

Справочно: многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на государственную поддержку для улучшения жилищных условий, исчисляемую в денежном выражении исходя из количества членов семьи, находящихся в собственности кредитополучателя и членов его семьи жилых помещений, в том числе находившихся в собственности и отчужденных в течение 3-х лет до заключения кредитного договора, предельного норматива стоимости 1 кв.м нормируемой площади жилого помещения (в 2020 году – 817 рублей) и не должна превышать 100 процентов стоимости строительства нормируемых размеров общей площади жилого помещения.

Шаг 3. Гражданин, самостоятельно находит жилое помещение, обращается к застройщику и заключает с собственником:

предварительный договор приобретения жилого помещения.

Шаг 4. Гражданин, обращается в исполком с предоставлением документов указанных в пункте 1.6 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200:

заявление;

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан;

справка о занимаемом жилом помещении, справки БТИ о наличии имущества на территории республики;

предварительный договор приобретения жилого помещения;

сведения о доходе и имуществе гражданина и членов его семьи;

копия трудовой книжки – для граждан, стаж у которых прерывался в течение периода, за который предоставляются сведения о доходе и имуществе;

справка о сдаче жилого помещения (при ее наличии);

справка об обеспеченности жилым помещением за счет жилищного фонда Министерства обороны, других государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации (при ее наличии);

справка о предоставлении (непредоставлении) льготных кредитов по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2004 г. – в случае включения в списки на получение льготных кредитов граждан, с которыми заключались такие кредитные договоры.

Справочно: в соответствии с пунктом 1.8 Указа № 13 льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются многодетным семьям в размере, не превышающем 100 процентов максимального размера кредита и величины оценочной стоимости приобретаемого жилого помещения, определяемой в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Шаг 5. Исполком на основании заявления и документов, поданных гражданином, определяет право гражданина и в течение 15 дней со дня подачи заявления (а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц), принимает решение о включение в списки на получение льготных кредитов граждан, желающих улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения.

Шаг 6. Исполком информирует гражданина о принятом решении путем предоставления выписки из решения (копии решения).

Шаг 7. Гражданин обращается в банк для заключения кредитного договора с предоставлением документов:

выпиской (копией решения исполкома), договор купли-продажи, оценочная стоимость жилого помещения с приложениями, справка о доходах, справка о занимаемом жилом помещении, справки БТИ и иные по необходимости.

Шаг 8. При поступлении документов, банк в течение 3-х дней принимает решение о предоставлении льготного кредита и заключает кредитный договор, после чего перечисляет средства на р/с продавца.

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