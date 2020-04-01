Бобруйской городской организации ОО «БСО» присвоили имя генерал-майора танковых войск Бахарова Бориса Сергеевича

В рамках реализации комплекса мер, направленных на подготовку к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на обсуждение Могилевским областным советом Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» был вынесен вопрос о присвоении Бобруйской городской организации ОО «БСО» имени генерал-майора танковых войск Бахарова Бориса Сергеевича.

И вот, как сообщил председатель городской организации Александр Виноградов, 31 марта эту инициативу поддержали на заседании областного совета. Для обоснования принятия такого решения привели следующие аргументы.

Во-первых . Имя генерал-майора танковых войск Бахарова Бориса Сергеевича неразрывно связано с Бобруйском. В довоенный период с мая 1932 по май 1936 годов Бахаров служил в Бобруйском гарнизоне начальником 1-го оперативного отдела штаба 4-й отдельной механизированной бригады Белорусского военного округа.

В ходе стратегической наступательной операции «Багратион» 9-й танковый корпус, которым командовал генерал-майор Бахаров, искусным маневром замкнул «Бобруйский котел».

За отличие при освобождении нашего города 9-му танковому корпусу было присвоено почетное наименование «Бобруйский», а за образцовое выполнение заданий командования и освобождение Барановичей соединение было награждено орденом Красного Знамени. Немецкое же командование обещало за поимку Бориса Бахарова 1,5 миллиона (!) марок и 200 тысяч за его труп.

16 июля 1944 года генерал-майор Бахаров погиб в районе деревни Шакуны (10 км западнее Пружан). По приказу командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Рокоссовского Бахарова похоронили в сквере города Бобруйска. Командир 108-й Бобруйской танковой бригады 9-го танкового корпуса подполковник Баранюк лично установил танк Т-34-85 №300 возле могилы генерала.

Именем генерал-майора танковых войск Бориса Сергеевича Бахарова названы улицы в Бобруйске, Пружанах (Брестская область) и Костюковичах (Могилёвская область).

Во-вторых . Бобруйская городская организация Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» и ее актив являются наиболее многочисленными в Могилевской области, боевитой, инициативной и активной, что неоднократно признавалось руководством ОО «БСО» и Министерством обороны Республики Беларусь по итогам работы за год и конкурсов, многократно поощрялись ценными подарками, кубками, дипломами и грамотами.

В-третьих . Присвоение Бобруйской городской организации ОО «БСО» имени генерал-майора танковых войск Бахарова Бориса Сергеевича в канун 75-летия Великой Победы послужит стимулом для дальнейшей активизации работы по гражданско-патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь на примерах мужества, героизма и верности боевым традициям.

Ходатайство актива союза офицеров с пониманием и поддержкой восприняли общественные объединения и организации города на Березине, среди которых советы ветеранов (в том числе 5-й гвардейской Краснознаменной танковой армии), воины-интернационалисты, союз военных моряков, художники образцовой студии изобразительного искусства «Радуга» и другие.

Подполковник в отставке

Виктор ФИЛОНОВ,

заместитель председателя Бобруйского городского совета ОО «БСО»