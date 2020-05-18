Бобруйский театр приглашает посмотреть комедию «Осторожно, женщины Парижа» онлайн
111 0
Сегодня предлагаем посмотреть комедию о французской жизни «Осторожно, женщины Парижа!». Музыкально-театрализованный проект с участием звезды белорусской эстрады Ирины Дорофеевой
Молодой художник Серж влюблен сразу в трех женщин — молоденькую студентку Лулу, барменшу Жаклин и даму из высшего света Марисабель. И вот однажды как это всегда бывает, совершенно случайно все три женщины встречаются в квартире Сержа!
также
-
Бобруйский театр приглашает посмотреть комедию «Осторожно, женщины Парижа» онлайн
-
Многогранный мир керамиста Олега Ткачева
-
Ночь музеев пройдет онлайн в Бобруйске 16 мая
-
Во Дворце искусств состоялась премьера спектакля о всепрощающей материнской любви в постановке народного театра
-
Акция «Ночь музеев» пройдет онлайн