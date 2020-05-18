0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

Бобруйский театр приглашает посмотреть комедию «Осторожно, женщины Парижа» онлайн

111 0

Бобруйский театр приглашает посмотреть комедию «Осторожно, женщины Парижа» онлайн

Сегодня предлагаем посмотреть комедию о французской жизни «Осторожно, женщины Парижа!». Музыкально-театрализованный проект с участием звезды белорусской эстрады Ирины Дорофеевой

Молодой художник Серж влюблен сразу в трех женщин — молоденькую студентку Лулу, барменшу Жаклин и даму из высшего света Марисабель. И вот однажды как это всегда бывает, совершенно случайно все три женщины встречаются в квартире Сержа!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости